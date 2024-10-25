Представлена оперативная память XPG AICORE DDR5 R-DIMM для рабочих станций

XPG объявила о выпуске первого разогнанного модуля памяти AICORE DDR5 R-DIMM с максимальной скоростью 8000MT/s и емкостью 32GB, что значительно облегчает сложные задачи расширения памяти рабочих станций. AICORE создан для повышения общей производительности системы, обработки сложных данных, ускорения многозадачности и максимизации эффективности вычислений на базе ИИ. R-DIMM использует драйвер тактового регистра (RCD) и отличается высокой скоростью, низкой задержкой и повышенной стабильностью работы. Разогнанная память AICORE R-DIMM спроектирована для высокой скорости и стабильности, идеально подходя для обработки больших объемов данных, генерации искусственного интеллекта, 3D-рендеринга и графики, видеомонтажа и многозадачности.

Модуль AICORE R-DIMM также оснащен драйвером тактового регистра (RCD) для улучшения производительности и стабильности памяти, а также поддерживает две автоматические системы коррекции ошибок: On-die ECC и Side-band ECC, что гарантирует точную и надежную передачу данных. Комплекты объемом 32GB ожидаются в первом квартале 2025 года, что обеспечит большую гибкость для профессионалов при расширении объема памяти. Разогнанный модуль памяти XPG AICORE DDR5 R-DIMM — лучший выбор для повышения эффективности работы.
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