Представлена оверклокерская материнская плата ASUS ROG Crosshair VIII Extreme на чипсете X570

ASUS представила топовую плату для экстремального разгона ROG Crosshair VIII Extreme на чипсете AMD X570.

Плата выполнена в E-ATX форм-факторе, включает в себя 18+2 фазную системой питания VRM, множественными разъемами для накопителей и двойным интерфейсом Thunderbolt 4. ASUS ROG Crosshair VIII Extreme поддерживает процессоры AMD Ryzen начиная с 2000-о серии и заканчивая процессорами AMD Ryzen 5000. ROG Crosshair VIII Extreme оснащена двумя слотами PCIe 4.0 x16, одним слотом PCIe 4.0 x1, пятью слотами M.2 и 6 портами SATA.

Плата имеет большие радиаторы VRM, пять радиаторов для M.2 накопителей, заднюю металлическую пластину. Материнская плата оснащена звуком ROG SupremeFX ALC4082 с ESS ES9018Q2C DAC, в комплекте есть ROG Clavis USB цифро-аналоговый преобразователь для высококачественного звука.

Материнская плата выполнена в черно-матовом дизайне с RGB-подсветкой. Задняя панель включает следующие порты: четыре порта USB 3.2 Gen 1, два порта Thunderbolt 4 (Type-C), двойной LAN (Marvell AQtion AQC113CS) и 2,5 Гбит/с (Intel I225-V), 7.1-канальный аудиоразъем, два порта DP, кнопка Clear CMOS.

Цену новинки производитель не раскрывает.