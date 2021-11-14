Представлена оверклокерская материнская плата EVGA X570 FTW WiFi

EVGA представила материнскую плату X570 FTW WiFi для любителей экстремального разгона. Это вторая плата компании на сокете AMD AM4, ранее производитель выпустил модель X570 DARK.

Плата выполнена в фирменном стиле EVGA. Черное исполнение, многочисленные разъемы и широкий функционал для разгона. X570 FTW WiFi имеет четыре слота DIMM DDR4 4600 МГц+ OC. Есть 8 портов SATA 6 Гбит/с, два слота M.2 NVMe PCIe Gen4, большое количество разъемов для вентиляторов и многое другое. Материнская плата представлена в форм-факторе ATX.

Алюминиевые радиаторы, 15-фазная система питания VRM обеспечивают стабильный разгон и низкие температуры в нагрузке. Сетевое подключение представлено модулем Wi-Fi 6 и гигабитный LAN-разъем от Intel. Встроенный звук в плате используется от Realtek ALC1220. Более подробная информация о плате содержится на официальном сайте компании.

Ориентировочная стоимость материнской платы EVGA X570 FTW WiFi составляет 499 долларов.
Комментарии и отзывы EVGA X570 FTW WiFi
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