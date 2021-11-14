Представлена оверклокерская материнская плата EVGA X570 FTW WiFi

Плата выполнена в фирменном стиле EVGA. Черное исполнение, многочисленные разъемы и широкий функционал для разгона. X570 FTW WiFi имеет четыре слота DIMM DDR4 4600 МГц+ OC. Есть 8 портов SATA 6 Гбит/с, два слота M.2 NVMe PCIe Gen4, большое количество разъемов для вентиляторов и многое другое. Материнская плата представлена в форм-факторе ATX.
Алюминиевые радиаторы, 15-фазная система питания VRM обеспечивают стабильный разгон и низкие температуры в нагрузке. Сетевое подключение представлено модулем Wi-Fi 6 и гигабитный LAN-разъем от Intel. Встроенный звук в плате используется от Realtek ALC1220. Более подробная информация о плате содержится на официальном сайте компании.
Ориентировочная стоимость материнской платы EVGA X570 FTW WiFi составляет 499 долларов.