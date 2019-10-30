Представлена память ADATA XPG SPECTRIX D60G DDR4 RGB

ADATA Technology объявляет о старте продаж в России новых модулей оперативной памяти XPG SPECTRIX D60G DDR4 RGB. Модули памяти XPG SPECTRIX D60G DDR4 оснащены уникальной двойной светодиодной лентой RGB и имеют самую большую площадь поверхности RGB по сравнению с другими модулями памяти. Более того, они способны работать в широком частотном диапазоне от 3000 до 4133 МГц и поддерживают профили Intel XMP 2.0.

D60G имеет большую подсветку RGB на мм2, чем любой другой модуль памяти, а именно 9 497 мм2. Это составляет более 60% площади поверхности модуля. D60G созданы с использованием высококачественных чипов памяти и металлического радиатора, которые обеспечивают превосходные надежность и стабильность работы, а также увеличивают срок службы модуля памяти. С помощью специального ПО можно настраивать цвет, скорость пульсации, яркость подсветки и многое другое. Приложение RGB Sync XPG облегчает управление. Также поддерживается ПО для управления подсветкой от производителей большинства популярных системных плат.