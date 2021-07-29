Представлена плата ASRock C621A WS

Компания ASRock пополнила ассортимент материнских плат моделью C621A WS, которая базируется на чипсете Intel C621A и предназначена для создания рабочих станций. Новинка формата ATX характеризуется поддержкой чипов Intel Xeon Scalable третьего поколения в исполнении Intel Socket 4189 (Socket P+), восемью слотами для памяти DDR4 DIMM (до 64 ГБ DDR4-3200 RDIMM, до 256 ГБ RDIMM-3DS, до 128 ГБ LRDIMM, до 256 ГБ LRDIMM-3DS или IntelOptane Persistent Memory 200), четырьмя слотами PCIe Gen4 x16, тремя слотами PCIe Gen4 x8, двумя портами SATA 6 Гбит/с, одним mini-SAS HD и двумя слотами M.2, совместимостью с SSD Intel Optane, двумя портами 1 GbE и двумя 10 GbE, одним сетевым портом на ASPEED AST2500 для IPMI, интерфейсами SPI TPM и LPC TPM, портом COM, двумя разъемами USB3.2 Gen2 Type-C и шестью USB3.2 Gen1. Цена и дата начала продаж платы пока не сообщаются.

Комментарии и отзывы ASRock C621A WS
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