Представлена плата ASRock IMB-1216 для встраиваемых систем

Компания ASRock пополнила ассортимент материнских плат моделью IMB-1216, которая подойдет для создания встраиваемой системы, информационного терминала или компьютера для промышленного сектора.

Новинка характеризуется форматом Mini-ITX (170:170 мм), процессором Intel Core поколения Whiskey Lake-U, возможностью установить до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2400 в двух модулях SO-DIMM, двумя портами SATA 3.0 с пропускной способностью до 6 Гбит/с, коннектором M.2 для твердотельного модуля формата 2242/2260/2280 с интерфейсом PCIe x4 или SATA 3.0, дополнительными разъемами М.2 для адаптера беспроводной связи Wi-Fi/Bluetooth и модема 4G/LTE, двумя гигабитными сетевыми контроллерами Intel I219LM и Realtek RTL8111G, интерфейсами HDMI и DisplayPort 1.2, четырьмя портами USB 3.1, а также возможностью подавать питание через разъём DC-in.