Представлена плата ASRock J4125-ITX с чипом Intel Celeron J4125

Компания ASRock пополнила ассортимент материнских плат формата Mini-ITX моделью J4125-ITX, которая подойдет для создания компактного ПК. Новинка характеризуется размерами 170:170 мм, 4-ядерным процессором Intel Celeron J4125 с тактовой частотой от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц и графикой Intel UHD 600, двумя слотами для оперативной памяти DDR4-2400/2133, четырьмя разъёмами SATA 3.0, слотом PCI Express 2.0 x1, сетевым контроллером Gigabit Ethernet, многоканальным звуковым кодеком Realtek ALC892, коннектор M.2 для модулей Wi-Fi/Bluetooth, гнёздами PS/2, интерфейсами D-Sub, DVI-D и HDMI, двумя портами USB 2.0 и двумя USB 3.2 Gen1, гнездом для сетевого кабеля и аудиогнездами. Цена и дата начала продаж платы пока не сообщаются.

Комментарии и отзывы ASRock J4125-ITX
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