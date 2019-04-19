Представлена плата ASRock NUC-R1000 для компактных ПК

Компания ASRock пополнила ассортимент материнских плат моделью NUC-R1000, которая подойдет для создания встраиваемой системы и компьютеров NUC. Плата выйдет в двух версиях: NUC-R1000M и NUC-R1000V. Первая оснащается процессором AMD Ryzen Embedded R1606G (частота 2,6–3,5 ГГц), а вторая – AMD Ryzen Embedded R1505G (2,4–3,3 ГГц). Оба CPU имеют два вычислительных ядра и графику Vega 3. Также отметим два разъема для оперативной памяти DDR4-3200 (максимум 32 ГБ), один порт SATA 3.0 для накопителя и два коннектора M.2, двухпортовый гигабитный сетевой контроллер Realtek RTL8111G, один разъем HDMI и два DisplayPort, три порта USB 3.1 и 3,5-мм аудиоразъем. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.