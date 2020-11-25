Представлена плата ASRock Rack ROMED4ID-2T формата Deep Mini-ITX

Компания ASRock Rack представила системную плату ROMED4ID-2T, которая предназначена для создания серверов на базе аппаратной платформы AMD EPYC 7002. Новинка характеризуется не самым популярным типоразмером Deep Mini-ITX, размерами 170:208 мм (для сравнения, у Mini-ITX габариты равны 170:170 мм), четырьмя слотами для оперативной памяти DDR4-3200/2933/2666/2400 вместимостью до 256 ГБ в каждом, интерфейсами SATA 3.0 для накопителей, коннектором M.2 для твердотельного модуля формата 2280 с интерфейсом PCIe 4.0 x4 или SATA, слотом PCIe 4.0 x16 для карты расширения, двумя сетевыми портами 10 GbE, сетевым портом управления Dedicated IPMI LAN, разъёмами для сетевых кабелей, двумя портами USB 3.2 Gen1 и одним интерфейсом D-Sub.