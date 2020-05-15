Представлена плата ASRock Rack W480D4U для рабочих станций

Компания ASRock Rack пополнила ассортимент системных плат моделью W480D4U, которая предназначена для создания рабочей станции на основе чипов Intel Core десятого поколения и процессоров Xeon семейства W-1200. Новинка характеризуется форм-фактором Micro-ATX, четырьмя слотами для оперативной памяти DDR4 ECC-UDIMM, восемью стандартными портами SATA 3.0 с пропускной способностью до 6 Гбит/с, двумя коннекторами M.2 для твердотельных модулей с интерфейсом PCIe 3.0 x4, поддержкой накопителей Intel Optane, контроллером Aspeed AST2500 BMC, а также интерфейсами USB 3.2 Gen2 и HDMI. Цена и дата начала продаж платы будут объявлены позже.