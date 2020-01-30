Представлена плата ASRock Rack X570D4I-2T для микросерверов

Компания ASRock Rack пополнила ассортимент материнских плат моделью X570D4I-2T, с помощью которой можно создать компактный сервер на аппаратной платформе AMD. Новинка характеризуется форм-фактором mini-ITX, размерами 170:170 мм, набором логики AMD X570, поддержкой процессоров AMD Ryzen второго и третьего поколений, показателем TDP до 105 Вт, двумя сетевыми портами 10 GbE (Intel X550-AT2), контроллером Realtek RTL8211E для подключения к BMC Aspeed AST2500, четырьмя разъёмами для оперативной памяти DDR4 ECC SO-DIMM до 64 ГБ, коннектором М.2 2280 (PCIe 4.0 x4/SATA 3.0), двумя разъёмами OCuLink (4 SATA 3.0 или PCIe 4.0 x4), одним слотом PCIe 4.0 x16, двумя портами USB 3.1 Gen 2 и интерфейсом D-Sub. Цена и дата начала продаж платы будут объявлены позже.