Представлена плата ASRock X570 PG Velocita для процессоров Ryzen 5000

Компания ASRock представила материнскую плату X570 PG Velocita, которая предназначена для создания мощной игровой системы на процессорах AMD Ryzen 2000-й, 3000-й, 4000-й и 5000-й серий.

Новинка формата ATX характеризуется четырьмя слотами оперативной памяти DDR4 (до 128 ГБ), поддержкой BIOS работы XMP-профилей для разгона оперативной памяти более 5000 МГц с чипами Ryzen 5000, двумя разъёмами PCIe 4.0 x16 и тремя PCIe 4.0 x1, двумя разъемами PCIe 4.0 для NVMe-накопителей формата M.2, восемью разъемами SATA III, усиленной 14-фазной подсистемой питания процессора с конденсаторами Nichicon 12K Black Caps и двумя алюминиевыми радиаторами, системой охлаждения чипсета с алюминиевым радиатором и вентилятором, 7.1-канальным звуком на кодеке Realtek ALC1220, технологией Nahimic Audio, тремя разъёмами USB 3.2 Gen2 (два Type-C и один Type-A), десятью разъемами USB 3.2 Gen1, интерфейсами HDMI и DisplayPort, а также контроллером Killer E3100 для 2,5-гигабитного сетевого доступа и Killer AX1650 для 802.11ax Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.

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