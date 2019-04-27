Представлена плата ASRock Z390 Phantom Gaming 4S

Компания ASRock пополнила ассортимент материнских плат моделью Z390 Phantom Gaming 4S, которая подойдет для создания игровой системы. Новинка формата ATX (305:213 мм) характеризуется системной логикой Intel Z390, поддержкой процессоров Core восьмого и девятого поколений в исполнении Socket 1151, двумя слотами PCI Express 3.0 x16 для дискретных видеокарт, тремя слотами PCI Express 3.0 x1, коннектором M.2 для комбинированного адаптера беспроводной связи Wi-Fi/Bluetooth, шестью стандартными портами Serial ATA 3.0 для накопителей, разъёмом Ultra M.2 для твердотельного модуля формата 2230/2242/2260/2280/22110, гигабитным сетевым контроллером Intel I219V, звуковым кодеком Realtek ALC1200 формата 7.1 и возможностью установить до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-4300+(OC)/…/2133 в конфигурации 4:16 ГБ.