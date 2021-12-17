Представлена плата ASRock Z690M Phantom Gaming 4

Компания ASRock пополнила ассортимент системных плат моделью Z690M Phantom Gaming 4, ориентированную на создание компактного игрового ПК. Новинка типоразмера Micro-ATX характеризуется размерами 244:244 мм, набором системной логики Intel Z690, поддержкой процессоров Intel в исполнении LGA 1700, включая чипы Core 12-го поколения (Alder Lake), четырьмя слотами для ОЗУ DDR4-4800+(OC) суммарным объемом 128 ГБ, четырьмя портами SATA 3.0, двумя коннекторами для Hyper M.2 для твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 4.0 x4 формата 2242/2280 и 2280, слотами PCIe 4.0 x16 и PCIe 3.0 x16 для видеокарт, разъёмом PCIe 3.0 х1 для карты расширения, сетевым контроллером Gigabit LAN, звуковым кодеком Realtek ALC897 формата 7.1, двумя портами USB 3.2 Gen2 и четырьмя USB 3.2 Gen1, интерфейсом HDMI, гнездом RJ45 для сетевого кабеля и стандартными аудиоразъемами. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы ASRock Z690M Phantom Gaming 4
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