Представлена плата ASUS Prime H610M-A WIFI D4

Компания ASUS пополнила ассортимент системных плат моделью Prime H610M-A WIFI D4, которая относится к типоразмеру micro-ATX с габаритами 244:211 мм. Новинка характеризуется набором системной логики Intel H610, поддержкой чипов Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) в исполнении LGA 1700, двумя слотами для модулей ОЗУ DDR4-3200 до 64 ГБ, слотом PCIe 4.0 x16 для дискретной видеокарты, поддержкой карты расширения PCIe 3.0 x1, четырьмя портами SATA 3.0 и двумя коннекторами М.2 с поддержкой твердотельных модулей типоразмера 2242/2260/2280, адаптерами Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) и Bluetooth 5.0, сетевым контроллером Gigabit Ethernet, звуковым кодеком Realtek 7.1, двумя разъемами USB 3.2 Gen 2 Type-A и четырьмя USB 2.0, интерфейсами DisplayPort, HDMI и D-Sub, гнёздами PS/2, разъёмом RJ45 для сетевого кабеля и аудиогнёздами. Цена и дата начала продаж платы будут объявлены позже.

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