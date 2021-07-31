Представлена плата ASUS ROG Crosshair VIII Extreme

Компания ASUS пополнила ассортимент системных плат моделью ROG Crosshair VIII Extreme на чипсете AMD X570, которая предназначена для чипов AMD Ryzen. Новинка характеризуется типоразмером E-ATX, усиленной 20-фазной подсистемой питания (схема 18+2), силовыми фазами на 90 А и японскими металлическими конденсаторами 10K, пассивной системой охлаждения, четырьмя разъёмами DDR4 с поддержкой до 128 ГБ оперативной памяти, шестью разъёмами SATA III и до пяти разъёмов M.2 PCIe 4.0 x4, двумя разъёмами PCIe 4.0 x16 и одним PCIe 3.0 x1, поддержкой 10-гигабитного проводного (контроллер Marvell AQtion AQC113CS) и 2,5-гигабитного LAN (Intel I225-V), поддержкой 2x2 Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, восемью разъёмами USB Type-A, двумя интерфейсами Intel Thunderbolt 4 на DisplayPort 1.4, двумя разъемами DisplayPort, контроллером Realtek ALC4082, технологией ASUS SupremeFX, усилителем ESS Sabre 9018Q2C DAC/AMP, 2-дюймовым OLED-дисплеем, клипсовым механизмом установки NVMe-накопителей и кронштейна для графического ускорителя.

Комментарии и отзывы ASUS ROG Crosshair VIII Extreme
Представлена компактная плата Biostar J4...
Компания Biostar пополнила ассортимент системных плат моделью J4105NHU, которая ориентирована на создание...
Системная плата EVGA Z590 Dark оценена в...
Компания EVGA пополнила ассортимент материнских плат моделью Z590 Dark, которая основана на чипсете Intel...
Представлена материнская плата Biostar B...
Компания Biostar пополнила ассортимент материнских плат моделью B560M-SILVER, представляющей типоразмер M...
Представлена бюджетная плата Biostar H61...
Компания Biostar пополнила ассортимент материнских плат моделью H61MHV3, которая основана на наборе систе...
Gigabyte анонсировала материнскую плату ...
Gigabyte готовит к выпуску новые материнские платы серии X570S. Первой представленной материнской платой ...
MSI представила материнские платы серии ...
Компания MSI представила новые материнские платы серии X570S. Платы основаны на платформе AMD X570. Две н...
Серверная плата Aaeon ARES-WHI0 получил ...
Компания Aaeon пополнила ассортимент серверных плат моделью ARES-WHI0, которая относится к решениям форма...
Представлена материнская плата Gigabyte ...
Компания Gigabyte пополнила ассортимент системных плат моделью X570S Gaming X, одной из особенностей кото...
Лучшая материнская плата. ASRock B450M Pro4-FЛучшая материнская плата. ASRock B450M Pro4-F
Обзор ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA. Тесты со сборкой кастомного охлажденияОбзор ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA. Тесты со сборкой кастомного охлаждения
Обзор ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. Материнская плата для AMD Ryzen 9 5900XОбзор ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. Материнская плата для AMD Ryzen 9 5900X
Обзор ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME. Лучшая материнская плата для разгонаОбзор ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME. Лучшая материнская плата для разгона
Обзор ASUS ROG STRIX H470-I Gaming. Лучшая mini-ITX на чипсете H470Обзор ASUS ROG STRIX H470-I Gaming. Лучшая mini-ITX на чипсете H470
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor