Представлена плата ASUS ROG Crosshair VIII Extreme

Компания ASUS пополнила ассортимент системных плат моделью ROG Crosshair VIII Extreme на чипсете AMD X570, которая предназначена для чипов AMD Ryzen. Новинка характеризуется типоразмером E-ATX, усиленной 20-фазной подсистемой питания (схема 18+2), силовыми фазами на 90 А и японскими металлическими конденсаторами 10K, пассивной системой охлаждения, четырьмя разъёмами DDR4 с поддержкой до 128 ГБ оперативной памяти, шестью разъёмами SATA III и до пяти разъёмов M.2 PCIe 4.0 x4, двумя разъёмами PCIe 4.0 x16 и одним PCIe 3.0 x1, поддержкой 10-гигабитного проводного (контроллер Marvell AQtion AQC113CS) и 2,5-гигабитного LAN (Intel I225-V), поддержкой 2x2 Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, восемью разъёмами USB Type-A, двумя интерфейсами Intel Thunderbolt 4 на DisplayPort 1.4, двумя разъемами DisplayPort, контроллером Realtek ALC4082, технологией ASUS SupremeFX, усилителем ESS Sabre 9018Q2C DAC/AMP, 2-дюймовым OLED-дисплеем, клипсовым механизмом установки NVMe-накопителей и кронштейна для графического ускорителя.