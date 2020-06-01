Представлена плата ASUS ROG Strix B460-H Gaming

Компания ASUS пополнила ассортимент материнских плат моделью ROG Strix B460-H Gaming, которая основана на системной логике Intel B460 и предназначена для чипов Intel в исполнении LGA 1200. Новинка характеризуется 8-контактным разъемом EPS и 8-фазной подсистемой питания процессора, четырьмя слотами для оперативной памяти DDR4 DIMM с максимальным объемом до 128 ГБ и скоростью DDR4-2933, поддержкой двухканального режима, одним слотом PCIe 3.0 x16 с металлическим экраном, еще одним PCIe 3.0 x16 и тремя PCIe 3.0 x1, двумя слотами M.2, разведенными по четыре линии PCIe 3.0, третьим слотом M.2 для платы WLAN, портом 1 GbE на контроллере Intel i219-V и шестью портами SATA 6 Гбит/с. Цена и дата начала продаж платы будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы ASUS ROG Strix B460-H Gaming
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