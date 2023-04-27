Представлена плата ASUS TUF Gaming A620-PRO WiFi

Компания ASUS пополнила ассортимент системных плат моделью TUF Gaming A620-PRO WiFi, которая предназначена для процессоров AMD Ryzen 7000. Новинка с разъемом Socket AM5 характеризуется форм-фактором ATX, чипсетом AMD A620, двумя разъемами EPS для питания чипа (8- и 4-контактными), 13-фазной подсистемой питания VRM, четырьмя разъёмами для ОЗУ DDR5, одним PCI-Express 4.0 x16 для графических адаптеров и двумя M.2 PCI-Express 4.0 x4 для NVMe-накопителей, работающих от процессора, одним интерфейсом PCI-Express 3.0 x16 (с режимом Gen3 x2) и двумя PCI-Express 3.0 x1 с подключением к чипсету, четырьмя портами SATA III (6 Гбит/c), по одному разъему DisplayPort и HDMI, 2,5-гигабитным LAN на контроллере Realtek 8125, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, двумя портами USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с), двумя USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Гбит/с), одним USB Type-C и несколькими USB 2.0, кодеком Realtek ALC892 и поддержкой быстрого апдейта BIOS.