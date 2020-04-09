Представлена плата Biostar A10N-9830E

2020-04-09, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Biostar A10N-9830E; [85]
Компания Biostar представила материнскую плату A10N-9830E типоразмера mini-ITX, которая получила гибридный процессор AMD FX-9830P (Bristol Ridge). Последний оснащается 4-ядерным CPU с частотой 3,0-3,7 ГГц и графикой Radeon R7. Плата также характеризуется двумя слотами для памяти DDR4 DIMM (DDR4-2133 или DDR4-2400) с максимальным объемом 32 ГБ в двухканальной конфигурации, двумя портами SATA 6 Гбит/с и слотом M.2 с интерфейсами PCIe 3.0 x2 и SATA 6 Гбит/с, слотом PCIe 3.0 x16, сетевым портом порт Gigabit Ethernet на контроллере Realtek RTL8111H, восьмиканальной (7.1) звуковой подсистемой на кодеке Realtek ALC887, четырьмя портами USB 3.2 Gen1 и четырьмя USB 2.0, интерфейсами VGA и HDMI, двумя портами PS/2 и тремя разъемами TRS звуковой подсистемы.


Комментарии и отзывы Biostar A10N-9830E
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