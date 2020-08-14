Представлена плата Biostar B450NH для компактных ПК

Компания Biostar пополнила ассортимент материнских плат моделью B450NH, которая ориентирована на создания компактной домашней системы. Новинка характеризуется набором системной логики AMD B450, типоразмером Mini-ITX (170:170 мм), поддержкой процессоров AMD Ryzen APU (Bristol Ridge, Raven Ridge, Picasso) и Ryzen (Summit Ridge, Pinnacle Ridge, Matisse) в исполнении АМ4, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-4000(OC) в двух модулях, слотом PCIe 3.0 x16 для дискретной видеокарты, четырьмя портами SATA 3.0 для накопителей, коннектором М.2 для твердотельного модуля NVMe с интерфейсом PCIe 3.0 x4, гигабитным сетевым контроллером Realtek RTL8111H, многоканальным звуковым кодеком ALC887 формата 7.1, интерфейсами HDMI и D-Sub и четырьмя портами USB 3.2 Gen1.

Комментарии и отзывы Biostar B450NH
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