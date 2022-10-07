Представлена плата Biostar Racing B650EGTQ для чипов Ryzen 7000

Компания Biostar пополнила ассортимент системных плат моделью Racing B650EGTQ для чипов Ryzen 7000. Новинка типоразмера Micro-ATX характеризуется чипом AMD B650E, 14-фазной подсистемой питания VRM с рассчитанными на ток 90 А силовыми элементами, одним 8- и одним 4-контактным коннекторами питания, одним разъемом PCIe 5.0 x16 для графического адаптера и одним PCIe 4.0 x16, в котором на слот выведено четыре линии PCIe, по одному разъему M.2 PCIe 5.0 и M.2 PCIe 4.0 для твердотельных NVMe-накопителей, поддержкой ОЗУ DDR5, четырьмя разъёмами SATA III, 2,5-гигабитным сетевым адаптером с контроллером Realtek 8125B, звуковым кодеком Realtek ALC1220, а также адаптерами Wi-Fi и Bluetooth. Цена и дата начала продаж платы будут объявлены позже.