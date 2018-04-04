Представлена плата Colorful Battle Axe C.B360M-HD Deluxe V20

Компания Colorful пополнила ассортимент материнских плат моделью Battle Axe C.B360M-HD Deluxe V20, работающей с процессорами Intel Core восьмого поколения в исполнении LGA 1151. Новинка типоразмера mATX построена на наборе системной логики B360. В оснащение платы входят два слота для модулей оперативной памяти DIMM DDR4, четыре порта SATA 6 Гбит/с и слот M.2 для подключения накопителей, поддержка Intel Optane, слот PCIe 3.0 x16 и два слота PCIe 3.0 x1. Также отметим порт Gigabit Ethernet, два порта USB 3.1 Gen1 и два USB 3.1 Gen2, видеовыходы HDMI, DisplayPort и VGA, а также шестиканальный звуковой кодек Realtek ALC662. Пятифазная подсистема питания рассчитана на процессоры с TDP до 95 Вт.