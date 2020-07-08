Представлена плата Colorful CVN B550M Gaming Frozen V14

Компания Colorful пополнила ассортимент материнских плат моделью CVN B550M Gaming Frozen V14, которая построена на наборе системной логики AMD B550M и предназначена для чипов AMD в исполнении AM4 с TDP до 125 Вт. Новинка характеризуется типоразмером mATX, подсистемой питания с 10-фазной схемой, четырьмя разъемами для модулей памяти DIMM с поддержкой двухканальной конфигурации и модулей вплоть до DDR4-4000+, слотом PCIe 4.0 x16, слотом PCIe 3.0 х16 (в режиме x4) и слотом PCIe 3.0 x1, двумя слотами M.2 (линии PCIe 4.0 x4 и SATA в первом и PCIe3.0 x4 во втором), четырьмя портами SATA 6 Гбит/с, гигабитным портом Realtek RTL8111H, восьмиканальным звуковым кодеком Realtek ALC1200, интерфейсами DVI и HDMI, шестью портами USB2.0 и шестью USB3.1 Gen1 (один разъем USB-C).