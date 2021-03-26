Представлена плата Colorful CVN Z590M Gaming Pro V20

Компания Colorful пополнила ассортимент материнских плат типоразмера mATX моделью CVN Z590M Gaming Pro V20, ориентировочная цена которой составляет 200 долларов. Новинка характеризуется набором системной логики Intel Z590, поддержкой чипов Intel 10-го и 11-го поколений, подсистемой питания по 12-фазной схеме (10+2), радиатором на регуляторах питания, четырьмя слотами для модулей DIMM DDR4, поддержкой двухканальных конфигураций и модулей вплоть до DDR4-3200, по одному слоту PCIe 4.0 x16, PCIe 3.0 x4 и PCIe 3.0 x1, шестью портами SATA 6 Гбит/с и двумя M.2, поддержкой Resizable BAR, портом Gigabit Ethernet, шестиканальной звуковой подсистемой на кодеке Realtek ALC892, двумя портами USB 3.2 Gen 2 (USB-A и USB-C) и шестью USB 3.2 Gen 1, интерфейсами DisplayPort и HDMI.