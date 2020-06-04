Представлена плата ECS B450AM4-M для чипов AMD AM4

Компания ECS пополнила ассортимент материнских плат моделью B450AM4-M типоразмера Micro-ATX, которая предназначена для создания компактного ПК. Новинка характеризуется размерами 244:244 мм, набором системной логики AMD B450, поддержкой процессоров AMD в исполнении AM4, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-2666/2400/2133 (4 по 16 ГБ), слотами PCI Express 3.0 x16, PCI Express 2.0 х16, PCI Express 2.0 х1 и PCI, двумя коннекторами M.2 (один для твердотельного модуля с интерфейсом SATA, а другой для комбинированного адаптера Wi-Fi/Bluetooth), четырьмя портами SATA 3.0, сетевым контроллером Realtek RTL8111GN Gigabit Ethernet, шестиканальным звуковым кодеком Realtek ALC662, интерфейсами PS/2, HDMI, DVI-D, D-Sub и DisplayPort, двумя портами USB 3.2 Gen 2, четырьмя USB 3.2 Gen 1 и двумя USB 2.0.