Представлена плата EVGA SR-3 DARK для 28-ядерного Xeon W-3175X

2019-12-17, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - EVGA SR-3 DARK; [117]
В сети появился первый обзор материнской платы EVGA SR-3 DARK, которая ориентирована на создание системы с 28-ядерным процессором Xeon W-3175X. Новинка характеризуется шестью слотами для модулей памяти DDR4, подсистемой питания с 18+1 фазой, четырьмя 8-контактными разъёмами дополнительного питания, водоблоком на силовых элементах подсистемы питания и чипсете Intel C621, шестью слотами PCIe 3.0 x16 с 6-контактным разъёмом дополнительного питания, двумя слотами M.2, шестью портами SATA III и двумя U.2, а также тремя сетевыми контроллерами (два 10-гигабитных). Цена платы составит 1000 евро.


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