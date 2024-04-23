Представлена плата Erying MoDT HX с установленным Core i9-13980HX

Компания Erying пополнила ассортимент материнских плат моделью Polestar MoTD с предустановленными CPU Intel Core 13. Пользователи могут выбирать варианты с Core i9-13980HX, Core i9-13900HX или Core i7-13700HX. Новинка обойдется в 370, 340 или 270 долларов соответственно.

Плата характеризуется чипсетом Intel H770, 10-фазной подсистемой VRM, 8-контактным разъемом дополнительного питания, испарительной камерой для процессора, четырьмя слотами DIMM DDR5 для установки до 192 ГБ оперативной памяти, двумя слотами PCIe 4.0 x16 и тремя M.2 с шиной PCIe 4.0, светодиодным индикатором отладки и двумя микросхемами BIOS, одним интерфейсом DP и двумя HDMI, четырьмя портами USB 3.0 и двумя USB 2.0 ports, разъемом USB-C, портом RJ-45 (2,5 Gigabit Ethernet) и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 5.
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