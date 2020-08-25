Представлена плата MSI MAG B460 Torpedo

Компания MSI пополнила ассортимент системных плат моделью MAG B460 Torpedo, которая основана на чипсете Intel B460 и оборудована сокетом LGA1200. Новинка характеризуется типоразмером ATX, питанием через 24-контактный разъем питания ATX и один 8-контактный разъем EPS, 13-фазной подсистемой питания процессора, радиатором в регуляторах напряжения и микросхеме системной логики, усиленным слотом PCI-Express 3.0 x16, слотом PCI-Express 3.0 x16, подключенным к B460 PCH, двумя слотами PCIe x1 и двумя M.2 с интерфейсами PCI-Express 3.0 x4, шестью портами SATA 6 Гбит/с, портом 2,5 GbE на контроллере Realtek 8125B, звуковой подсистемой (кодек Realtek ALC1200) с выходом 7.1 и функциями CoreBoost. Цена платы составляет 110 долларов.