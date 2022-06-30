Представлена плата MSI Pro H610M 12VO

Компания MSI пополнила ассортимент системных плат моделью PRO H610M 12VO, главной особенностью которой является поддержка эффективного стандарта электропитания настольных ПК ATX12VO от Intel с использованием лишь 12-вольтовых линий от блока питания.

Новинка характеризуется типоразмером Micro-ATX, чипсетом Intel H610, поддержкой процессоров Alder Lake-S, двумя слота для ОЗУ DDR5 до 64 ГБ, одним разъёмом PCIe 4.0 x16, одним PCIe 3.0 x1 и одним PCIe 3.0 x4 M.2 (под NVMe-накопитель), еще одним слотом M.2 для модуля Wi-Fi, четырьмя портами SATA III, гигабитным сетевым адаптером, четырьмя разъемами USB 3.2 Type-A и шестью USB 2.0, комбинированным коннектором PS/2, тремя 3,5-мм аудиогнездами, звуковым кодеком Realtek ALC897, а также интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1. Цена и дата начала продаж платы будут объявлены позже.

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