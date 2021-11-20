Представлена плата Maxsun MS-Meterstone с распаянным CPU

Компания Maxsun пополнила ассортимент материнских плат весьма необычной моделью. MS-Meterstone на базе чипсета HM570 может похвастаться распаянным мобильным CPU Core i7-11800H (Tiger Lake). Перед нами восьмиядерный процессор с тактовой частотой до 4,6 ГГц и TDP до 45 Вт, производительность которого можно сравнить с Ryzen 7 5800H.

Сама плата относится к типоразмеру Micro-ATX. Она оснащается тремя слотами PCIe, двумя слотами для SSD формата M.2 и двумя слотами для оперативной памяти. На китайском рынке новинка оценена в 454 долларов.