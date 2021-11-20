Представлена плата Maxsun MS-Meterstone с распаянным CPU

Компания Maxsun пополнила ассортимент материнских плат весьма необычной моделью. MS-Meterstone на базе чипсета HM570 может похвастаться распаянным мобильным CPU Core i7-11800H (Tiger Lake). Перед нами восьмиядерный процессор с тактовой частотой до 4,6 ГГц и TDP до 45 Вт, производительность которого можно сравнить с Ryzen 7 5800H.

Сама плата относится к типоразмеру Micro-ATX. Она оснащается тремя слотами PCIe, двумя слотами для SSD формата M.2 и двумя слотами для оперативной памяти. На китайском рынке новинка оценена в 454 долларов.
Комментарии и отзывы Maxsun MS-Meterstone
EK и MSI готовят к выпуску материнскую плату Gaming Carbon E…
EK и MSI готовят к выпуску материнскую плату Gaming Carbon EКомпания EK и MSI готовят к выпуску новую материнскую плату на чипсете X570S - MSI X570S Gaming Carbon EK…
Утечка первых материнских плат MSI Intel Z690…
Утечка первых материнских плат MSI Intel Z690До сих пор все информация о материнских платах на базе Intel Z690 была засекречена, но теперь мы можем вз…
Представлена плата Maxsun MS-Meterstone с распаянным CPU…
Представлена плата Maxsun MS-Meterstone с распаянным CPUКомпания Maxsun пополнила ассортимент материнских плат весьма необычной моделью. MS-Meterstone на базе чи…
Представлена оверклокерская материнская плата EVGA X570 FTW …
Представлена оверклокерская материнская плата EVGA X570 FTW EVGA представила материнскую плату X570 FTW WiFi для любителей экстремального разгона. Это вторая плата к…
Представлен одноплатный ПК Geniatech XPI-iMX8MM …
Представлен одноплатный ПК Geniatech XPI-iMX8MM Компания Geniatech пополнила ассортимент одноплатных компьютеров формата Raspberry Pi моделью XPI-iMX8MM,…
MSI представляет новейшие материнские платы Z690…
MSI представляет новейшие материнские платы Z690Сегодня компания MSI представила новейшие материнские платы серии Z690. Все материнские платы MSI Z690 по…
ASUS и GIGABYTE включают поддержку процессоров AMD Ryzen сер…
ASUS и GIGABYTE включают поддержку процессоров AMD Ryzen серС процессорами AMD Ryzen 5000 для работы последнего поколения требовался набор микросхем серии 400 или 50…
GIGABYTE Z690 AERO D сочетает функциональность с абсолютной …
GIGABYTE Z690 AERO D сочетает функциональность с абсолютной Линия материнских плат и ноутбуков GIGABYTE AERO нацелена на геймеров. Компания готова предложить материн…
Обзор ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI. Лучшая материнская плата для Intel Core i5 11600KОбзор ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI. Лучшая материнская плата для Intel Core i5 11600K
Лучшая материнская плата. ASRock B450M Pro4-FЛучшая материнская плата. ASRock B450M Pro4-F
Обзор MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI. Тесты материнской платы в играх и бенчмаркахОбзор MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI. Тесты материнской платы в играх и бенчмарках
Обзор ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI. Материнская плата для игровой системыОбзор ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI. Материнская плата для игровой системы
Обзор MSI MAG B560M MORTAR WIFI. Тесты материнской платыОбзор MSI MAG B560M MORTAR WIFI. Тесты материнской платы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor