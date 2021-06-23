Представлена плата для майнеров Colorful C.3865U-BTC Plus V20

Компания Colorful пополнила ассортимент системных плат моделью C.3865U-BTC Plus V20, которая предназначена для майнинга криптовалюты. Новинка характеризуется набором логики Intel, комплектным 2-ядерным чипом Celeron 3855U или Celeron 3865U с тактовой частотой 1,6 ГГц и 1,8 ГГц соответственно и графикой Intel HD Graphics, восемью слотами PCI Express x16, одним портом SATA, поддержкой одного модуля оперативной памяти SO-DIMM DDR3L-1600, гигабитным сетевым контроллером Ethernet, одним разъемом HDMI, двумя интерфейсами USB 3.0 и пассивной системой охлаждения. Габариты платы равны 570:175 мм. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Colorful C.3865U-BTC Plus V20
Ubisoft готовит новое обновление для Wat...
Ubisoft планирует выпустить крупное обновление для Watch Dogs: Legion. Обновление добавит несколько новых...
Представлена уникальная версия смартфона...
Компания Meizu объявила о выходе специальной версии флагманского смартфона Meizu 18, который вышел в март...
Xiaomi Mi 11 Lite продают на Украине со ...
На украинском рынке стартовали продажи смартфона Xiaomi Mi 11 Lite, который был представлен день назад. В...
Производство чипов Samsung в Техасе верн...
Samsung Electronics заявила, что производство микросхем на заводе компании в Остине в Техасе, США, вернул...
Объектив Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III...
В сети появились первые фотографии, сделанные на телезум-объектив Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD,...
Смартфон POCO M3 Pro 5G слили в сеть до ...
Сегодня вечером компания POCO проведет глобальное мероприятие, чтобы анонсировать POCO M3 Pro 5G — он пос...
Ищем лучший рюкзак для ноутбуков...
Довольно часто оказывается, что пользователи, которые спокойно могут выбрать гаджет для работы или отдыха...
Обзор AeroCool Duke. Игровое кресло с ды...
Особенностью тестируемого сегодня игрового кресла AeroCool Duke является использование покрытия Aerosuide...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor