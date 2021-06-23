Представлена плата для майнеров Colorful C.3865U-BTC Plus V20

Компания Colorful пополнила ассортимент системных плат моделью C.3865U-BTC Plus V20, которая предназначена для майнинга криптовалюты. Новинка характеризуется набором логики Intel, комплектным 2-ядерным чипом Celeron 3855U или Celeron 3865U с тактовой частотой 1,6 ГГц и 1,8 ГГц соответственно и графикой Intel HD Graphics, восемью слотами PCI Express x16, одним портом SATA, поддержкой одного модуля оперативной памяти SO-DIMM DDR3L-1600, гигабитным сетевым контроллером Ethernet, одним разъемом HDMI, двумя интерфейсами USB 3.0 и пассивной системой охлаждения. Габариты платы равны 570:175 мм. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.