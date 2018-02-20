Представлена плата для майнинга Colorful C.B250A-BTC Deluxe V21

Компания Colorful пополнила ассортимент материнских плат моделью C.B250A-BTC Deluxe V21, ориентированную на создание ферм по добычи криптовалюты. Новинка, основанная на наборе логики Intel B250, предназначена для процессоров Intel в исполнении LGA1151. Предусмотрен лишь один разъём SO-DIMM (поддержка ОЗУ DDR4-2400/2133). На плату можно установить до двенадцати карт – восемь через слоты PCI Express 3.0 x16 (семь работают в режиме х1) и еще четыре через PCI-E/USB-адаптеры. Отметим также порты mSATA и SATA 3.0, гигабитный сетевой контроллер, интерфейс HDMI, четыре разъёма USB 2.0. Габариты платы равны 485:195 мм.