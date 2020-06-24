Представлена плата для неттопов ECS H410H6-TI2

Компания ECS пополнила ассортимент системных плат моделью H410H6-TI2, которая подойдет для создания встраиваемого устройства или неттопа на чипе Intel Core десятого поколения. Новинка характеризуется размерами 170:170 мм (формат Thin Mini-ITX), разъёмом DC-In для питания, набором логики Intel H410 Express, поддержкой процессоров в исполнении LGA 1200, двумя разъемами SO-DIMM для оперативной памяти DDR4-2933/2666 (до 32 ГБ), двумя портами SATA 3.0, двумя коннекторами М.2 для твердотельного модуля SATA/PCIe Gen2 SSD и комбинированного модулями Wi-Fi/Bluetooth, сетевым контроллером Realtek 8111H Gigabit Ethernet, шестиканальным звуковым кодеком Realtek ALC662, интерфейсами HDMI и D-Sub, портами USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, гнездом для сетевого кабеля, аудиогнёздами и коннектором DC-in. Цена платы пока не сообщается.