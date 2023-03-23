Представлена профессиональная 3D-карта NVIDIA RTX 4000 Ada

Компания NVIDIA пополнила ассортимент профессиональных видеокарт моделью RTX 4000 Ada, которая оценена в 1250 долларов. Новинка характеризуется 6144 ядрами CUDA (столько будет у GeForce RTX 4070), 20 ГБ памяти, 160-разрядной шиной, энергопотреблением всего 70 Вт, тактовой частотой GPU 1,56 ГГц, производительностью (FP32) в 19,2 TFLOPS и четырьмя интерфейсами Mini DisplayPort. В компьютерном корпуса адаптер займет два слота. Ранее NVIDIA представила двухчиповую видеокарту H100 NVL со 188 ГБ памяти, которая предназначена для обучения языковых моделей. Её цена пока не раскрывается.