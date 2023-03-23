Представлена профессиональная 3D-карта NVIDIA RTX 4000 Ada Компания NVIDIA пополнила ассортимент профессиональных видеокарт моделью RTX 4000 Ada, которая оценена в 1250 долларов. Новинка характеризуется 6144 ядрами CUDA (столько будет у GeForce RTX 4070), 20 ГБ памяти, 160-разрядной шиной, энергопотреблением всего 70 Вт, тактовой частотой GPU 1,56 ГГц, производительностью (FP32) в 19,2 TFLOPS и четырьмя интерфейсами Mini DisplayPort. В компьютерном корпуса адаптер займет два слота. Ранее NVIDIA представила двухчиповую видеокарту H100 NVL со 188 ГБ памяти, которая предназначена для обучения языковых моделей. Её цена пока не раскрывается. Компания NVIDIA пополнила ассортимент профессиональных видеокарт моделью RTX 4000 Ada, которая оценена в 1250 долларов. Новинка характеризуется 6144 ядрами CUDA (столько будет у GeForce RTX 4070), 20 ГБ памяти, 160-разрядной шиной, энергопотреблением всего 70 Вт, тактовой частотой GPU 1,56 ГГц, производительностью (FP32) в 19,2 TFLOPS и четырьмя интерфейсами Mini DisplayPort. В компьютерном корпуса адаптер займет два слота. Ранее NVIDIA представила двухчиповую видеокарту H100 NVL со 188 ГБ памяти, которая предназначена для обучения языковых моделей. Её цена пока не раскрывается. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 11:47 . Продукт - NVIDIA RTX 4000 Ada

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