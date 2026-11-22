Представлена промышленная материнская плата Jetway MTX-RYZ1

Компания Jetway пополнила ассортимент промышленных материнских плат компактной моделью MTX-RYZ1 формата Mini-ITX (17:17 см), которая ориентирована на встраиваемые системы, автоматизацию и специализированные компьютеры, требующие высокой производительности и расширенного набора портов.

Новинка характеризуется восьмиядерным чипом AMD Ryzen 7 Pro 8845HS со встроенной графикой Radeon 780M, штатным процессорным кулером, двумя слотами SO-DIMM под оперативную память DDR5-5600 объёмом до 96 ГБ, разъёмом расширения PCIe 4.0 x8, а также двумя слотами M.2 формата 2242/2280 с линиями PCIe x4, парой классических портов SATA III для подключения дисков, четырьмя внешними разъёмами USB 3.2 Gen 1 Type-A, шестью внутренними портами USB 2.0, четырьмя видеовыходами DisplayPort 2.1 (с опциональной поддержкой eDP и LVDS для подключения дисплейных панелей), двумя сетевыми контроллерами Ethernet на 2,5 Гбит/с, двумя внешними последовательными портами RS-232/422/485, четырьмя внутренними разъёмами RS-232, а также шинами 16-бит GPIO, SMBus и I²C. Цена и дата начала продаж платы будут объявлены позже.