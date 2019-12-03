Представлена розовая видеокарта HIS Radeon RX 5700 XT Pink Army

Компания HIS пополнила ассортимент графических ускорителей Radeon поколения Navi довольно необычными моделями. Речь идет о видеокартах Radeon RX 5700 XT Pink Army и RX 5700 XT Blue Army, которые, как понятно из названия, выполнены в голубой и розовой расцветках. Что до технических характеристик, то они соответствуют видеокартам линейки IceQ X2. При этом производитель предусмотрел обычные модели и OC Editions – все могут похвастаться заводским разгоном –1670-1925 МГц у первых и 1730-1980 МГц у вторых. Также отметим металлическую пластину с тыльной стороны, три интерфейса DisplayPort и один HDMI.