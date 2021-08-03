Представлена самая быстрая беспроводная магнитная зарядка в мире realme MagDart

Бренд realme представил устройства экосистемы MagDart.

Среди продемонстрированных новинок самое быстрое беспроводное зарядное магнитное устройство на 50 Вт, смартфон realme Flash с поддержкой технологии и еще несколько девайсов. Бренд realme представил первый первый Android-смартфон с поддержкой беспроводной магнитной зарядки - realme Flash. Смартфон оснащен батареей на 4500 мАч и поддерживает беспроводную магнитную зарядку MagDart до 50 Вт, которая заряжает батарею от 0 до 100% менее чем за час, что сравнимо с проводной зарядкой realme SuperDart на 50 Вт.

Зарядное устройство MagDart 50 Вт оснащено активной системой воздушного охлаждения, которая поддерживает температуру на нужном уровне с помощью компактного и мощного вентилятора. Также было представлено самое тонкое беспроводное магнитное зарядное устройство MagDart на 15 Вт. Зарядное устройство MagDart на 15 Вт имеет толщину всего 3,9 мм, что на 26,4% тоньше конкурентного продукта. При этом технология realme превосходит его по скорости зарядки благодаря решению с разделенными катушкой и платой. realme представил и новый MagDart Power Bank со специальной зарядной подставкой. Вместе два устройства становятся вертикальной зарядной станцией.

realme GT MagDart Charging Case - специальный чехол для realme GT, подключающийся через Type-C и позволяющий пользоваться технологий магнитной зарядки.

MagDart Wallet - удобный кошелек на три стандартные кредитные карты, который крепится к задней крышке смартфона на магнитах. Кроме того, он может превращаться в подставку для смартфона во время просмотра кино или видеозвонков.

MagDart Beauty Light - устройство для портретной фотографии, которое крепится к смартфону на магнитах. Благодаря функции реверсивной зарядки оно подзаряжается от смартфона и позволяет делать классные селфи с дополнительной вспышкой.

Компания также заявила о планах стать пионером в построении экосистемы магнитных решений.
Комментарии и отзывы realme MagDart
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