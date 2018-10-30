Представлена серия блоков питания be quiet! Pure Power 11

be quiet! представляет новую серию блоков питания среднего уровня Pure Power 11. Серия представлена шестью классическими моделями мощностью от 300 до 700 Ватт, еще четыре модели мощностью от 400 до 700 Ватт оснащены модульной системой кабелей. В ранее представленной серии Pure Power 10 была внедрена технология преобразования энергии DC-to-DC, что улучшило кросс-нагрузочные характеристики блоков питания и повысило точность регулировок напряжений вспомогательных линий. В Pure Power 11 эта проверенная технология была усовершенствована обновлением пассивных и активных компонентов, что позволило повысить эффективность блоков питания до 92% и получить сертификат 80 PLUS Gold , а также привело к дальнейшему снижению нагрева и более тихой работе. Срок гарантии от производителя увеличен до 5 лет.

Инновационная топология с преобразователем DC-to-DC в серии Pure Power 11 значительно улучшает стабильность линий 3.3В и 5В, а также кросс-нагрузочные характеристики блока питания. Топология «Active Clamp + SR» способствует высокой эффективности и стабильности. Блоки питания Pure Power 11 мощностью 400 Ватт и выше имеют сертификат 80 PLUS Gold, достигая максимальной эффективности 92%. Модели мощностью 300 и 350 ватт - 80PLUS Bronze. До 96% общей мощности блока питания доступно по 12В линиям, питающим критически важные компоненты системы.

Серия Pure Power 11 следует традиционному подходу be quiet! к дизайну кабелей и поставляется с высококачественными полностью черными кабелями. Модульные кабели имеют плоскую конструкцию и удобное подключение для приводов и разъемов PCI-Express, классические кабели выполнены с использованием высококачественной оплетки для аккуратного и привлекательного интерьера системы. Модели мощностью 400 и 500 Ватт оснащены двумя разъемами PCIe и поддерживают конфигурации с несколькими видеокартами, модели мощностью 600 и 700 Ватт имеют по четыре разъема PCIe.