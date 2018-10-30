Представлена серия блоков питания be quiet! Pure Power 11

2018-10-30, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - be quiet! Pure Power 11; [146]
be quiet! представляет новую серию блоков питания среднего уровня Pure Power 11. Серия представлена шестью классическими моделями мощностью от 300 до 700 Ватт, еще четыре модели мощностью от 400 до 700 Ватт оснащены модульной системой кабелей. В ранее представленной серии Pure Power 10 была внедрена технология преобразования энергии DC-to-DC, что улучшило кросс-нагрузочные характеристики блоков питания и повысило точность регулировок напряжений вспомогательных линий. В Pure Power 11 эта проверенная технология была усовершенствована обновлением пассивных и активных компонентов, что позволило повысить эффективность блоков питания до 92% и получить сертификат 80 PLUS Gold , а также привело к дальнейшему снижению нагрева и более тихой работе. Срок гарантии от производителя увеличен до 5 лет.

Инновационная топология с преобразователем DC-to-DC в серии Pure Power 11 значительно улучшает стабильность линий 3.3В и 5В, а также кросс-нагрузочные характеристики блока питания. Топология «Active Clamp + SR» способствует высокой эффективности и стабильности. Блоки питания Pure Power 11 мощностью 400 Ватт и выше имеют сертификат 80 PLUS Gold, достигая максимальной эффективности 92%. Модели мощностью 300 и 350 ватт - 80PLUS Bronze. До 96% общей мощности блока питания доступно по 12В линиям, питающим критически важные компоненты системы.

Серия Pure Power 11 следует традиционному подходу be quiet! к дизайну кабелей и поставляется с высококачественными полностью черными кабелями. Модульные кабели имеют плоскую конструкцию и удобное подключение для приводов и разъемов PCI-Express, классические кабели выполнены с использованием высококачественной оплетки для аккуратного и привлекательного интерьера системы. Модели мощностью 400 и 500 Ватт оснащены двумя разъемами PCIe и поддерживают конфигурации с несколькими видеокартами, модели мощностью 600 и 700 Ватт имеют по четыре разъема PCIe.


Комментарии:
Ноутбуки Apple MacBook Pro получат графи...
Ноутбуки Apple MacBook Pro получат графиВ сети появилась информация о грядущему обновлении ноутбуков Apple MacBook Pro. Как известно, сейчас ноут...
Новый планшет Apple iPad Pro оценен в 66...
Новый планшет Apple iPad Pro оценен в 66Как и ожидалось, сегодня вечером компания Apple представила новые планшеты iPad Pro. Новинки оснастили 11...
Компьютер Apple Mac mini получил 64 ГБ о...
Компьютер Apple Mac mini получил 64 ГБ оКак и ожидалось, сегодня компания Apple представила новое поколение компьютера Mac mini, выхода которого ...
Представлен обновленный ноутбук Apple Ma...
Представлен обновленный ноутбук Apple MaКомпания Apple представила новый ноутбук MacBook Air, который может похвастаться измененным корпусом и ди...
Tundra PIE Pro пикап, который делает Pi...
Tundra PIE Pro пикап, который делает PiPizza Hut является лидером инноваций, создавая все, от кроссовок, которые могут приостановить ваш телевиз...
Обзор Creative Sound BlasterX H6. Лучшая...
Обзор Creative Sound BlasterX H6. ЛучшаяОсенью компания Creative анонсировала обновление серии своих игровых наушников Sound BlasterX, выпустив C...
Ресиверы и сетевые проигрыватели Pioneer...
Ресиверы и сетевые проигрыватели PioneerКомпания Pioneer выпустила обновление ПО для ресиверов и сетевых устройств, в котором добавила поддержку ...
Впервые на виниле записи из серии «Jazz ...
Впервые на виниле записи из серии «Jazz Серия записей «Jazz Reference» появилась в 2000 году и издавалась только на компакт-дисках, но теперь час...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Creative Sound BlasterX H6. Лучшая игровая гарнитура до 6000 рублейОбзор Creative Sound BlasterX H6. Лучшая игровая гарнитура до 6000 рублей
Обзор Doogee S80: огромный смартфон с огромной батареей, рацией и мегазащитойОбзор Doogee S80: огромный смартфон с огромной батареей, рацией и мегазащитой
Обзор TP-LINK Archer C4000. Оптимальный скоростной роутер для дома и офисаОбзор TP-LINK Archer C4000. Оптимальный скоростной роутер для дома и офиса
Обзор OnePlus 5T 64GB. Спустя год, актуален ли в 2018 году?Обзор OnePlus 5T 64GB. Спустя год, актуален ли в 2018 году?
Обзор Redragon Inferno. Игровые наушники с микрофоном и подсветкойОбзор Redragon Inferno. Игровые наушники с микрофоном и подсветкой
Предварительный обзор OnePlus 6T. Убийца...
Предварительный обзор OnePlus 6T. УбийцаВчера вечером прошла презентация компании OnePlus, на которой нам показали новый флагманский смартфон под...
Обзор Party Hard 2. Пиксельный Hitman...
Обзор Party Hard 2. Пиксельный HitmanНевероятно редко разработчикам удается создать интересные проекты про киллеров. Обычно все такие продукты...
Обзор Red Dead Redemption 2. Игра года...
Обзор Red Dead Redemption 2. Игра годаПисать обзоры на хорошие игры всегда приятнее, чем рассказывать о чем-то посредственном. Я был уверен в т...
Предварительный обзор HP EliteDisplay E2...
Предварительный обзор HP EliteDisplay E2Компания HP явялется бесспорным лидером на рынке компьютеров, мониторов и ноутбуков. Многие думают, что п...
Обзор Skyway Race X. Автомобильная Qi-за...
Обзор Skyway Race X. Автомобильная Qi-заБеспроводная зарядка перестает быть экзотикой, ее поддержку получает все большее количество носимых устро...
Предварительный обзор ASUS Zen AiO 27. М...
Предварительный обзор ASUS Zen AiO 27. МНекоторое время назад, года три-четыре, пользователи были в восторге от моноблоков. Это компьютеры, котор...
Предварительный обзор Samsung HMD Odysse...
Предварительный обзор Samsung HMD OdysseНекоторое время назад мы уже говорили о том, что компания Samsung Electronics планирует выпустить новые ш...
Предварительный обзор OPPO R15x. Стильна...
Предварительный обзор OPPO R15x. СтильнаКомпания OPPO в последнее время активно выпускает новые смартфоны и радует нас высоким качеством продукци...
Обзор The Big Three. Шикарная войнушка...
Обзор The Big Three. Шикарная войнушкаНикогда бы не подумал, что буду играть в игру, где Сталин договаривается о чем-то с Рузвельтом. Уж больно...
Предварительный обзор Philips 276E8VJSB....
Предварительный обзор Philips 276E8VJSB.Большая часть современных мониторов с разрешением 4К стоит предельно больших денег и это сильно портит ощ...
Обзор World War 3. Сильный конкурент поп...
Обзор World War 3. Сильный конкурент попСтоит сразу отметить, что World War 3 от польской студии The Farm 51 находится в раннем доступе Steam. Ре...
Предварительный обзор Cooler Master C700...
Предварительный обзор Cooler Master C700На современном рынке компьютерных корпусов есть целая россыпь действительно интересных продуктов, которые...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor