Представлена системная плата ASRock ROMED8-2T

Компания ASRock представила системную плату ROMED8-2T, которая поддерживает работу с процессорами AMD EPYC 7001 (Naples) и EPYC 7002 (Rome) c разъемом LGA4094 (Socket SP3). Новинка характеризуется типоразмером ATX, семью слотами PCIe 4.0 x16, восемью слотов для оперативной памяти DDR4 (RDIMM до 32 ГБ, LRDIMM до 256 ГБ и NVDIMM до 32 ГБ), с эффективной частотой 3200 МГц, двумя разъемами mini-SAS, портом SATA DOM, двумя разъемами OCuLink, двумя слотами M.2, двумя портами 10 Gigabit Ethernet на контроллере Intel X550-AT2, портом Gigabit Ethernet на контроллере Realtek RTL8211E, процессором управления сервером Aspeed AST2500, интерфейсом COM, четырьмя портами USB 3.1 Gen 1 и тремя USB 3.1 Gen 2. Цена платы составляет 500 долларов.