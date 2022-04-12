Представлена системная плата ASRock Z690M PG Riptide/D5

Компания ASRock пополнила ассортимент материнских плат моделью Z690M PG Riptide/D5, которая основана на топовом чипсете Intel Z690 и предназначена для создания игровой системы с чипами Alder Lake. Новинка характеризуется типоразмером Micro-ATX, 13-фазной подсистемой питания, четырьмя разъёмами для оперативной памяти DDR5, поддержкой ОЗУ DDR5-6000, разъемами PCIe 5.0 x16, PCIe 4.0 x16, PCIe 4.0 x1 и M.2 для беспроводного модуля Wi-Fi, разъемом Hyper M.2 PCIe 4.0 x4, Hyper M.2 с поддержкой интерфейсов PCIe 4.0 x4 и SATA III, четырьмя разъёмами SATA III (6 Гбит/с) и несколькими портами USB, а также 2,5-гигабитным сетевым контроллером Killer E3100G. Плата станет доступна для покупки 22 апреля, однако цена пока не раскрывается.