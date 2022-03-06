Представлена системная плата ASUS Pro Q670M-C-CSM

Компания ASUS пополнила ассортимент материнских плат моделью Pro Q670M-C-CSM, которая предназначена для чипов Intel Core двенадцатого поколения. Новинка характеризуется защитой от пыли и влаги, портами ввода-вывода из нержавеющей стали, двумя слотами для ОЗУ DDR5, одним слотом PCIe 4.0 x16 и двумя PCIe 3.0 x1, двумя слотами M.2 с интерфейсами PCIe 4.0 x4, шестью портами SATA 6 Гбит/с, одним разъемом HDMI и двумя DisplayPort, четырьмя портами USB 3.2 Gen2, портами USB 3.2 Gen1, разъемом Gigabit Ethernet, портами COM, LPT и PS/2, функцией безопасности ASUS Boot Defender в соответствии со стандартом NIST SP 800-193, а также инструментом мониторинга ASUS Control Center Express. Цена и дата начала продаж платы будут объявлены позже.