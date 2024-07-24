Представлена системная плата ASUS Pro WS 665-ACE

Компания ASUS пополнила ассортимент системных плат моделью Pro WS 665-ACE, которая ориентирована на создание рабочей станции. Новинка характеризуется типоразмером АТХ, поддержкой чипа AMD EPYC 4004 в исполнении AM5, четырьмя разъёмами для ОЗУ DDR5, поддержкой технологии OptiMem II, четырьмя портами SATA-3, двумя разъёмами OCuLink (PCIe 4.0 x4), тремя слотами PCIe 4.0 x16, сетевым контроллером Intel I225-LM с поддержкой 2.5GbE и развернутым на 90° процессорным разъемом. Цена и дата начала продаж платы будут объявлены позже.

Также производитель выпустил сервер Pro ER100A B6 формата 1U, рабочую станцию ExpertCenter Pro ET500A B6 с поддержкой оперативной памяти DDR5-5200 и двумя разъемами для накопителей M.2, а также компактную системную плату Pro WS 600M-CL. Все изделия поддерживают процессоры AMD EPYC 4004.
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