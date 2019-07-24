Представлена системная плата ASUS Pro WS C246-ACE

Компания ASUS пополнила ассортимент системных плат моделью WS C246-ACE, предназначенной для рабочих станций. Новинка типоразмера ATX характеризуется чипсетом Intel C246, поддержкой процессоров Intel Core восьмого и девятого поколения, процессоров Intel Xeon E в исполнении LGA1151, 24-контактным разъемом ATX и 8-контактным EPS, 9-фазной подсистемой питания, четырьмя слотами для модулей памяти DDR4 DIMM до 128 ГБ, двумя слотами PCIe 3.0 x16 с металлическими кожухами, третьим слотом PCIe x16, работающим как PCIe 3.0 x4, и двумя открытысм слотами PCIe 3.0 x1, двумя слотами M.2-22110 с разведенными интерфейсами PCIe 3.0 x4 и SATA 6 Гбит/с, портом U.2 и четырьмя портами SATA 6 Гбит/с, двумя портами 1 GbE на контроллерах Intel i211-AT и i219-LM, звуковым кодеком Realtek ALC1220S с усилителем для наушников, а также интерфейсами HDMI и DisplayPort.