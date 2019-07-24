Представлена системная плата ASUS Pro WS C246-ACE

2019-07-24, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - ASUS Pro WS C246-ACE ; [33]
Компания ASUS пополнила ассортимент системных плат моделью WS C246-ACE, предназначенной для рабочих станций. Новинка типоразмера ATX характеризуется чипсетом Intel C246, поддержкой процессоров Intel Core восьмого и девятого поколения, процессоров Intel Xeon E в исполнении LGA1151, 24-контактным разъемом ATX и 8-контактным EPS, 9-фазной подсистемой питания, четырьмя слотами для модулей памяти DDR4 DIMM до 128 ГБ, двумя слотами PCIe 3.0 x16 с металлическими кожухами, третьим слотом PCIe x16, работающим как PCIe 3.0 x4, и двумя открытысм слотами PCIe 3.0 x1, двумя слотами M.2-22110 с разведенными интерфейсами PCIe 3.0 x4 и SATA 6 Гбит/с, портом U.2 и четырьмя портами SATA 6 Гбит/с, двумя портами 1 GbE на контроллерах Intel i211-AT и i219-LM, звуковым кодеком Realtek ALC1220S с усилителем для наушников, а также интерфейсами HDMI и DisplayPort.


Комментарии и отзывы ASUS Pro WS C246-ACE
Представлена версия ноутбука Xiaomi Redm...
Представлена версия ноутбука Xiaomi RedmБренд Redmi представил доступную версию ноутбука RedmiBook 14, который изначально дебютировал еще в мае. ...
16-дюймовый MacBook Pro будет стоить 300...
16-дюймовый MacBook Pro будет стоить 300Вчера был представлен 16-дюймовый ноутбук Honor MagicBook Pro, а уже сегодня в сети появилась информация ...
Обзор Simpler. Учим английский легко...
Обзор Simpler. Учим английский легкоЕсли вы большой фанат иностранных языков или просто понимаете, что нужно изучать английский, то у нас для...
Samsung Galaxy Fold сначала выйдет в нес...
Samsung Galaxy Fold сначала выйдет в несСкладной смартфон Samsung Galaxy Fold должен был выйти 26 апреля, но продажи пришлось отложить из-за проб...
Игровой смартфон ASUS ROG Phone 2 собрал...
Игровой смартфон ASUS ROG Phone 2 собралПару дней назад был представлен игровой смартфон ASUS ROG Phone 2, который претендует на звание самого пр...
Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro предза...
Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro предзаСразу после анонса смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro компания Honor начала принимать предварительные зак...
Игровой монитор Acer Predator X35 оценен...
Игровой монитор Acer Predator X35 оцененКомпания Acer дала старт российским продажам 35-дюймового изогнутого VA-монитора Predator X35, который пр...
Предварительный обзор Aorus GeForce RTX ...
Предварительный обзор Aorus GeForce RTX Сегодня мы поговорим о свежей видеокарте, которая вот только-только сегодня была анонсирована и уже совсе...


Обзор Mio MiVue i85. Лучший сигнатурный комбо видеорегистратор до 10000 рублей?Обзор Mio MiVue i85. Лучший сигнатурный комбо видеорегистратор до 10000 рублей?
Обзор Amazfit Verge. Лучшие умные часы до 10000 рублей?Обзор Amazfit Verge. Лучшие умные часы до 10000 рублей?
Обзор iBOX F5 WiFi SIGNATURE A12. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с беспроводным обновлениемОбзор iBOX F5 WiFi SIGNATURE A12. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с беспроводным обновлением
Обзор Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W. Немодульный блок питания 80 PLUS Gold с подсветкойОбзор Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W. Немодульный блок питания 80 PLUS Gold с подсветкой
Обзор Street Storm CVR-N8410-G. Видеорегистратор с GPS-информаторомОбзор Street Storm CVR-N8410-G. Видеорегистратор с GPS-информатором
Обзор Simpler. Учим английский легко...
Обзор Simpler. Учим английский легкоЕсли вы большой фанат иностранных языков или просто понимаете, что нужно изучать английский, то у нас для...
Предварительный обзор Aorus GeForce RTX ...
Предварительный обзор Aorus GeForce RTX Сегодня мы поговорим о свежей видеокарте, которая вот только-только сегодня была анонсирована и уже совсе...
Обзор Road Trip 2. Необычная гонка...
Обзор Road Trip 2. Необычная гонкаСовременные казуальные мобильные игры потеряли всю свою уникальность и интересность — разработчики не при...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4Довольно часто на рынок выходят мониторы, которые созданы специально для геймеров, ценящих качество изобр...
Обзор Bring!. Шикарный список покупок...
Обзор Bring!. Шикарный список покупокЕсли у вас есть проблемы с покупками и вы не совсем привыкли записывать списки покупок в текстовом вариан...
Предварительный обзор Oukitel Y4800. Сто...
Предварительный обзор Oukitel Y4800. СтоУ многих пользователей возникло мнение, что за адекватные деньги сейчас смартфон не купить — он либо слиш...
Предварительный обзор Xiaomi Qin 2. Инте...
Предварительный обзор Xiaomi Qin 2. ИнтеОфициально представлен новый смартфон Xiaomi Qin 2, который стоит каких-то смешных денег и при этом предо...
Предварительный обзор Antec NX400. Круто...
Предварительный обзор Antec NX400. КрутоДавно мечтали о продвинутом корпусе, который не стоит конских денег? Самое время посмотреть на современно...
Обзор Dota Underlords. Новые шахматы...
Обзор Dota Underlords. Новые шахматыДавайте посмотрим на новое детище компании Valve, которая долгое время хотела договориться с разработчика...
Предварительный обзор AeroCool SI-5200 F...
Предварительный обзор AeroCool SI-5200 FСамое время собрать новую игровую систему и получить удовольствие не только от того, какая она мощная и т...
Dell обновила линейку корпоративных устр...
Dell обновила линейку корпоративных устр17 июля в Москве прошла пресс-конференция Dell Technologies, в рамках которой были показаны новые ключевы...
Обзор Kitchen Stories. Для начинающих по...
Обзор Kitchen Stories. Для начинающих поЯ лично попробовал Kitchen Stories и сейчас могу с уверенностью заявить, что это лучшее приложение, котор...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor