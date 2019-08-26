Представлена системная плата ASUS Pro WS C621-64L SAGE/10G

Компания ASUS пополнила ассортимент системных плат моделью Pro WS C621-64L SAGE/10G, которая найдет применение в мощной рабочей станции на аппаратной платформе Intel. Новинка характеризуется форм-фактором CEB с габаритами 305:277 мм, набором логики Intel C621, поддержкой процессоров Xeon Scalable в исполнении Socket P (LGA 3647), двухпортовым сетевым контроллером Intel X550-AT2 10GbE LAN с пропускной способностью до 10 Гбит/с, двенадцатью разъемами для оперативной памяти DDR4-2933/2666 (до 1536 ГБ ОЗУ), десятью портами Serial ATA 3.0, коннектором M.2 для твердотельного модуля, пятью слотами PCIe x16 Gen3, двумя портами USB 3.2 Gen2 (Type-A и Type-C) и четырьмя USB 3.2 Gen1.