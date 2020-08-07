Представлена системная плата Biostar A32M2

Компания Biostar представила материнскую плату A32M2, которая основана на наборе системной логики AMD A320 и предназначена для чипов AMD в исполнении AM4 (включая новые Ryzen и APU серии A). Новинка характеризуется типоразмером microATX, поддержкой до 32 ГБ оперативной памяти в двухканальном режиме в двух модулях DIMM DDR4 (до DDR4-3200), одним слотом расширения PCIe 3.0 x16 и двумя PCIe 2.0 x1, четырьмя портами SATA 6 Гбит/с, слотом M.2 с интерфейсами SATA 6 Гбит/с и PCIe 3.0 x4, четырьмя портами USB 3.2 Gen1, шестью портами USB 2.0, портом Gigabit Ethernet на контроллере Realtek RTL 8111H, восьмиканальной звуковой подсистемой на кодеке Realtek ALC887, а также интерфейсами HDMI и D-Sub. Цена и дата начала продаж платы будут объявлены позже.