Представлена системная плата Biostar A520MH V6.0

Компания Biostar пополнила ассортимент материнских плат типоразмера microATX моделью A520MH V6.0, которая основана на системной логике AMD A520. Новинка характеризуется поддержкой процессоров AMD Ryzen третьего поколения, до 64 ГБ оперативной памяти в двух слотах для модулей DIMM DDR4 (поддержка модулей до DDR4-3200+ (OC) и двухканального режима), одним слотом расширения PCIe 3.0 x16, двумя слотами PCIe 3.0 x1, слотом M.2 с интерфейсами PCIe 3.0 x4 и SATA 6 Гбит/с, четырьмя портами SATA 6 Гбит/с, портом Gigabit Ethernet на контроллере Realtek RTL8111H, восьмиканальной звуковой подсистемой на основе кодека Realtek ALC887, шестью портами USB 3.2 Gen1 и шестью USB 2.0, двумя разъемами PS/2, а также интерфейсами HDMI и VGA.