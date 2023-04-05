Представлена системная плата Biostar A620MP-E Pro

Компания Biostar пополнила ассортимент системных плат с разъемом Socket AM5 моделью A620MP-E Pro на основе чипсета A620. Новинка форм-фактора Micro-ATX характеризуется четырьмя слотами для оперативной памяти DDR5 с поддержкой модулей DDR5-6000 (профили разгона), одним разъемом PCIe 4.0 x16, двумя PCIe 4.0 x1 и одним PCIe 3.0 x1, одним разъемом M.2 PCIe 4.0 x4 для твердотельного накопителя, еще одним разъемом M.2 для беспроводного модуля Wi-Fi, четырьмя портами SATA III, одним USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) и одним USB 3.2 Gen1 Type-A, по одному интерфейсу DisplayPort 1.4 и HDMI, двумя портами USB 2.0, разъёмом PS/2, четырьмя USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с), 2,5-гигабитным сетевым адаптером и тремя 3,5-мм гнездами со звуковым кодеком Realtek ALC897. Цена и дата начала продаж платы будут объявлены позже.

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