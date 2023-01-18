Представлена системная плата Biostar B760M-SILVER

Компания Biostar пополнила ассортимент системных плат моделью B760M-SILVER для чипов Intel Core 12-го и 13-го поколений. Новинка характеризуется форм-фактором Micro-ATX, 12-фазной подсистемой питания, четырьмя слотами DIMM для оперативной памяти DDR5 с профилями разгона Intel XMP и AMD EXPO до 128 ГБ в сумме (заявлена поддержка ОЗУ с частотой 6000 МГц), одним разъёмом PCIe 5.0 x16 для графического адаптера, поддержкой накопителей формата M.2 PCIe 4.0, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 или Wi-Fi 6E, 2,5-гигабитным сетевым разъемом, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.2, шестью разъёмами SATA III, одним USB 3.2 Gen2 Type-C, пятью USB 3.2 Gen2 и двумя USB 2.0, аудиокодеком Realtek ALC1220 и поддержкой быстрого обновления BIOS.