Представлена системная плата Biostar B760M-SILVER

Компания Biostar пополнила ассортимент системных плат моделью B760M-SILVER для чипов Intel Core 12-го и 13-го поколений. Новинка характеризуется форм-фактором Micro-ATX, 12-фазной подсистемой питания, четырьмя слотами DIMM для оперативной памяти DDR5 с профилями разгона Intel XMP и AMD EXPO до 128 ГБ в сумме (заявлена поддержка ОЗУ с частотой 6000 МГц), одним разъёмом PCIe 5.0 x16 для графического адаптера, поддержкой накопителей формата M.2 PCIe 4.0, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 или Wi-Fi 6E, 2,5-гигабитным сетевым разъемом, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.2, шестью разъёмами SATA III, одним USB 3.2 Gen2 Type-C, пятью USB 3.2 Gen2 и двумя USB 2.0, аудиокодеком Realtek ALC1220 и поддержкой быстрого обновления BIOS.

Представлена системная плата ECSIPC LEET Z790H7-A…
Компания ECS Industrial Computer пополнила ассортимент системных плат моделью LEET Z790H7-A, которая пред…
Представлена системная плата Biostar B760M-SILVER…
Компания Biostar пополнила ассортимент системных плат моделью B760M-SILVER для чипов Intel Core 12-го и 1…
Представлена материнская плата Biostar Z790A-SILVER…
Biostar представила материнскую плату Z790A-SILVER. …
Представлена системная плата Biostar Z790A-SILVER…
Компания Biostar пополнила ассортимент материнских плат моделью Z790A-SILVER, которая предназначена для с…
Обзор MSI MPG Z790I EDGE WIFI. Компактная материнская плата …
Изучаемая сегодня материнская плата MSI MPG Z790I EDGE WIFI выполнена в форм-факторе mITX. Мы провели ее …
Обзор Z790 AORUS ELITE AX. Тесты и разгон с Core i5-13600K…
Не так давно мы проводили тестирование X670 AORUS ELITE AX…
ASRock представила необычную материнскую плату B760M PG Soni…
На выставке CES 2023 крупные компании показали очень много интересных решений, которые привлекли внимание…
Обзор MSI MPG Z690 Force WiFi. Материнская плата для Intel C…
Появились первые тесты 13-поколения процессоров Intel и полученные результаты внушают оптимизм. «Золотой …
Обзор MSI MPG Z790I EDGE WIFI. Компактная материнская плата с разгономОбзор MSI MPG Z790I EDGE WIFI. Компактная материнская плата с разгоном
Обзор MSI MPG Z690 Force WiFi. Материнская плата для Intel Core i5-13600KОбзор MSI MPG Z690 Force WiFi. Материнская плата для Intel Core i5-13600K
Обзор Z790 AORUS ELITE AX. Тесты и разгон с Core i5-13600KОбзор Z790 AORUS ELITE AX. Тесты и разгон с Core i5-13600K
Обзор ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi. Тесты материнской платыОбзор ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi. Тесты материнской платы
Обзор X670 AORUS ELITE AX. Материнская плата с AM5, DDR5 и PCIe 5.0Обзор X670 AORUS ELITE AX. Материнская плата с AM5, DDR5 и PCIe 5.0
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor