Представлена системная плата Biostar Racing X570GT

2019-07-30, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Biostar Racing X570GT ; [39]
Компания Biostar пополнила ассортимент материнских плат моделью Racing X570GT, которая выполнена в форм-факторе micro-ATX. Новинка характеризуется набором системной логики AMD X570, поддержкой процессоров Ryzen 3-го поколения и шины PCIe Gen 4, подсистемой питания с 24-контактным разъемом ATX и 8-контактным разъемом EPS, четырехфазной схемой питания, слотом расширения PCIe 4.0 x16 и двумя слотами PCIe 4.0 x1, четырьмя разъемами для модулей памяти DDR4 и слотом M.2-22110, в котором разведены PCIe 4.0 x4 и SATA 6 Гбит/с, четырьмя портами SATA 6 Гбит/с, интерфейсами HDMI и D-Sub, звуковым кодеком Realtek ALC887, портом 1 GbE и шестью портами USB 3.1 Gen 1. Дата выхода и начало продаж пока не сообщаются.


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