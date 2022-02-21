Представлена системная плата Biostar TB360-BTC Pro 3.0

Компания Biostar пополнила ассортимент системных плат типоразмера ATX моделью TB360-BTC Pro 3.0, которая ориентирована на создание станции майнинга криптовалюты. Новинка характеризуется одиннадцатью слотами PCIe 3.0 x1, полноразмерным разъёмом PCIe 3.0 x16, набором системной логики Intel H370, поддержкой чипов Intel Coffee Lake и Coffee Lake Refresh в исполнении LGA 1151, двумя модулями оперативной памяти DDR4-1866/2133/2400/2666 до 32 ГБ, четырьмя портами SATA 3.0, разъёмом для твердотельного накопителя M.2 формата 2242/2260/2280, гнёздом PS/2 для клавиатуры и мыши, четырьмя портами USB 3.1 (Gen1) и двумя USB 2.0, интерфейсами HDMI и D-Sub, гнездом для сетевого кабеля, аудиоразъемами и габаритами 295:210 мм. Цена и дата начала продаж платы будут объявлены позже.